К Ахтырке хочет присоединиться одно село

Уже проведено общественное обсуждение по этому вопросу и на сессии сельского совета дано согласие на такое присоединение.
Соответствующие документы уже направлены в Ахтырский городской совет.
Поэтому ждем в ближайшее время на образование новой общины вокруг города областного значения г. Ахтырка, сообщает Сумской Центр развития местного самоуправления.
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