К Ахтырке хочет присоединиться одно село Согласно распоряжению Староивановского сельского головы Ахтырского района, инициировано добровольное присоединение к Ахтырской городской территориальной громаде.

Уже проведено общественное обсуждение по этому вопросу и на сессии сельского совета дано согласие на такое присоединение.

Соответствующие документы уже направлены в Ахтырский городской совет.

Поэтому ждем в ближайшее время на образование новой общины вокруг города областного значения г. Ахтырка, сообщает Сумской Центр развития местного самоуправления.