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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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К Ахтырке хочет присоединиться одно село

Согласно распоряжению Староивановского сельского головы Ахтырского района, инициировано добровольное присоединение к Ахтырской городской территориальной громаде.

Уже проведено общественное обсуждение по этому вопросу и на сессии сельского совета дано согласие на такое присоединение.

Соответствующие документы уже направлены в Ахтырский городской совет.

Поэтому ждем в ближайшее время на образование новой общины вокруг города областного значения г. Ахтырка, сообщает Сумской Центр развития местного самоуправления.

Общество Ахтырка Ахтырская ОТГ ОТГ
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