Сумчане просят освещение в городском парке На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение в Центральном парке им. Кожедуба».

«Парк культуры и отдыха имени Кожедуба И.Н. срочно нуждается в освещении. Северная часть парка совсем темная, не работает ни один фонарь. Парк мог бы быть жемчужиной нашего города, вместо этого находится во тьме, по которой страшно людям ходить. Кроме этого, через парк проходит кратчайший пешеходный маршрут с улицы Прокофьева до улицы Герасима Кондратьева или начала улицы Харьковской.

Для людей, которые передвигаются по городу на велосипедах или пешком этот маршрут очень удобен, учитывая то, как трудно выехать общественным транспортом с Прокофьева. Однако в настоящее время этот маршрут опасен, поскольку в темноте можно покалечиться или стать жертвой нападения.

Так, 28.08.2019 г. произошло разбойное нападение в парке на одного из посетителей нашей общественной организации «Зеленый театр «Сумы».

Обращаем ваше внимание, что 23.07.2019 г. ОО «Зеленый театр «Сумы» обращалась к городским властям с попыткой решить указанный вопрос хотя бы частично.

Пожалуйста, помогите сделать наш парк лучшим и безопасным!», - пишет автор петиции Лукьяненко Олесь Валериевич.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: вопрос освещения городского парка стоит на повестке дня уже несколько лет, однако городские власти не могут определиться с концепцией развития парка, даже проводили конкурс на разработку концепции развития парка, однако дальше конкурса дело не пошло…