Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41336

Сумчане просят восстановить работу молочной кухни в поликлинике на Сирко

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление работы молочной кухни на ул. И.Сирко, 3 (детская поликлиника)».

«Прошу восстановить работу молочной кухни на ул. И.Сирко, 3 (детская поликлиника), которая не работает с 20 июня «в связи с отсутствием возможности обеспечения соблюдения температурного режима транспортировки». Простыми словами, пока довезут, молочные продукты портятся от жары.

Альтернатива:

1. покупать в магазине (выходит в 2-3 раза дороже);

2. забирать на молочной кухне на ул. Супруна с 11.00 до 13.00 часов дня.

Мамам с колясками добираться туда довольно сложно. Опять же, если на улице будет жара, то все скиснет по дороге домой, но ответственность за это уже будет на маме.

Сейчас температура воздуха понизилась, но когда будет возобновлена работа пункта молочной кухни на И. Сирко, 3, и вообще будет ли, никто не знает или не говорит.

Поэтому я прошу позаботиться о здоровье наших детей, обеспечить им свежий и полезное питание», - пишет автор петиции Смирнова Наталья Анатольевна.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Молочная кухня Петиция
view counter

По тематике

Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами
Сегодня 13:11

Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Раскладной пандус. Доступность и выход из жилых зданий»....

Сегодня 09:26

Сумчане просят освещение в городском парке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение в Центральном парке им. Кожедуба»....

В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально
01.08.2019 14:36

В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Уборка мусора на улицах Сум»....

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП
30.07.2019 13:13

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Нульова аварійність та смертність на дорогах: запровадити шведську програму Vision Zero у Сумах»....

В Сумах традиционно не хватает средств на детей
29.07.2019 15:16

В Сумах традиционно не хватает средств на детей

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Привести в порядок замки возле мостика в детском парке "Сказка"»...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.