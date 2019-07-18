Сумчане просят восстановить работу молочной кухни в поликлинике на Сирко

«Прошу восстановить работу молочной кухни на ул. И.Сирко, 3 (детская поликлиника), которая не работает с 20 июня «в связи с отсутствием возможности обеспечения соблюдения температурного режима транспортировки». Простыми словами, пока довезут, молочные продукты портятся от жары.
Альтернатива:
1. покупать в магазине (выходит в 2-3 раза дороже);
2. забирать на молочной кухне на ул. Супруна с 11.00 до 13.00 часов дня.
Мамам с колясками добираться туда довольно сложно. Опять же, если на улице будет жара, то все скиснет по дороге домой, но ответственность за это уже будет на маме.
Сейчас температура воздуха понизилась, но когда будет возобновлена работа пункта молочной кухни на И. Сирко, 3, и вообще будет ли, никто не знает или не говорит.
Поэтому я прошу позаботиться о здоровье наших детей, обеспечить им свежий и полезное питание», - пишет автор петиции Смирнова Наталья Анатольевна.
Подписать петицию можно здесь.
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