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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:07296

Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины

4 августа в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

В первый день бежали спринтерский гонки, но сумчане в призы не попали. Во второй день – гонки преследования. Сумчанин Евгений Ивченко после шестого места в первый день в персьюте показал третье время. Лучшей из сумчанок сегодня была Екатерина Свинаренко – четвертое место.

Завтра в соревнованиях перерыв, а потом масс-старт и смешанная эстафета.

Спорт Летний биатлон
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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