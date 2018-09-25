Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины 4 августа в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

В первый день бежали спринтерский гонки, но сумчане в призы не попали. Во второй день – гонки преследования. Сумчанин Евгений Ивченко после шестого места в первый день в персьюте показал третье время. Лучшей из сумчанок сегодня была Екатерина Свинаренко – четвертое место.

Завтра в соревнованиях перерыв, а потом масс-старт и смешанная эстафета.