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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36240

На Сумщине засудили отца, который посадил на цепь больного сына

Молодого человека направлено на стационарное лечение в психоневрологический диспансер.

Приговором суда 57-летнего жителя с. Криничное Тростянецкого района, который систематически приковывал цепью к кровати своего 30-летнего сына, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, которое сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины, и лишен свободы на два года с годичным испытательным сроком, пишет Судебно-юридическая газета.

Напомним: об указанном факте стало известно в марте 2019 года благодаря медикам, которые прибыли по вызову в указанный дом. Как выяснилось, в доме проживал отец вместе со своим сыном, который имеет инвалидность 1-й группы. После того, как три года назад умерла мать парня, мужчина периодически приковывал сына к кровати цепью, которую закреплял замком. Свои действия мужчина объяснил тем, что сын вел себя агрессивно, поэтому таким образом он пытался его успокоить. Также отец ограничивал свободу сына, когда выходил из дома. За помощью к медикам мужчина не обращался, должным образом за сыном не ухаживал, при этом злоупотреблял алкоголем.

Сейчас парня направлено на стационарное лечение в психоневрологический диспансер.

Право Незаконное лишение свободы Приговор суда Тростянецкий район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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