Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту

Sumy Airport Run 2019 - забег для любителей, который во второй раз пройдет на взлетно-посадочной полосе Сумского аэропорта. Организатор - Race Project.
Идеально ровная трасса - это все, что нужно для «персонал бест» этого года! Перепад высоты всего лишь 1,4 м/км!
Регистрация открыта https://sportevent.com.ua/events/sumyair2019
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