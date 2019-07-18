Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19356

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту

2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту.

Sumy Airport Run 2019 - забег для любителей, который во второй раз пройдет на взлетно-посадочной полосе Сумского аэропорта. Организатор - Race Project.

Идеально ровная трасса - это все, что нужно для «персонал бест» этого года! Перепад высоты всего лишь 1,4 м/км!

Регистрация открыта https://sportevent.com.ua/events/sumyair2019

Спорт Анонс Забег Легкая атлетика Сумской аэропорт
view counter

По тематике

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
02.08.2019 14:39

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

В Сумах снова будет платный футбол
30.07.2019 15:58

В Сумах снова будет платный футбол

Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....

Сумские легкоатлеты в ТОП-4 на чемпионате Украины
27.07.2019 19:16

Сумские легкоатлеты в ТОП-4 на чемпионате Украины

26 июля в Луцке завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике....

Сумские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Украины
26.07.2019 11:22

Сумские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Украины

25 июля в Луцке стартовал командный чемпионат Украины по легкой атлетике....

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
26.07.2019 08:03

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.