Сумские депутаты уже полчаса не могут собраться на сессию (обновлено) Сегодня, 6 августа, в Сумах должно пройти второе пленарное заседание 59-ой сессии горсовета.

Спустя полчаса после назначенного времени в зале зарегистрировано всего 19 депутатов, для кворума нужно 22. Мэру Сум Александра Лысенко также нет в зале.

Только в 9.37 депутаты собрались, их оказалось уже 24.