Сумскую городскую галерею затапливает снизу, а кирпичи падают сверху

Именно в этом здании находится городская галерея, директором которой она является. Что касается фасада, то она подавала такие запросы уже неоднократно. Теперь добавилось подтопление в подвале из-за порыва канализации.
Оба запроса поддержали ее коллеги.
Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос своей коллеги Ирины Губской относительно ее предыдущего запроса по поводу...
20 квітня у міській галереї в рамках фестивалю «Нове українське кіно» пройде показ фільму-драми «Донбас»...
Департамент инфраструктуры завершил разработка плана ремонта коммуникаций по городу на 2019-2020 годы....
На спуске по пер. Терезова из канализационного люка текут нечистоты....
В последнее время в городе участились случаи, когда водители частных ассенизаторских машин сливают нечистоты в неустановленных для этого местах....