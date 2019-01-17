Сумскую городскую галерею затапливает снизу, а кирпичи падают сверху Депутат Сумского горсовета Юлия Левченко сегодня, 6 августа, на сессии Сумского городского совета зачитала два депутатских запроса относительно здания по ул. Соборной, 27.

Именно в этом здании находится городская галерея, директором которой она является. Что касается фасада, то она подавала такие запросы уже неоднократно. Теперь добавилось подтопление в подвале из-за порыва канализации.

Оба запроса поддержали ее коллеги.