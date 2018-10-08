В Сумах аварийные деревья ждут своей очереди по несколько лет Сумские коммунальщики не спешат выполнять свою работу.

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского горсовета депутат Виктория Гробова подала депутатский запрос относительно срезания аварийных тополей на Химгородке.

Ее запрос был поддержан, однако депутаты подняли новый вопрос. Владимир Чепик предложил выполнять такие запросы в первую очередь, ведь иногда аварийные деревья, о которых сообщают депутатам сумчане, ждут на срезку по два и более года. Его поддержал его коллега Игорь Перепека.