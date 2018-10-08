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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23389

В Сумах аварийные деревья ждут своей очереди по несколько лет

Сумские коммунальщики не спешат выполнять свою работу.

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского горсовета депутат Виктория Гробова подала депутатский запрос относительно срезания аварийных тополей на Химгородке.

Ее запрос был поддержан, однако депутаты подняли новый вопрос. Владимир Чепик предложил выполнять такие запросы в первую очередь, ведь иногда аварийные деревья, о которых сообщают депутатам сумчане, ждут на срезку по два и более года. Его поддержал его коллега Игорь Перепека.

Общество Аварийные деревья Депутатский запрос
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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