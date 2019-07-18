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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54617

Сумские копы нашли виновника ДТП, который не заметил аварии

Недавно патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной.

На месте инспекторы обнаружили только грузовик Scania с поврежденным зеркалом бокового вида. Сам же водитель авто объяснил, что оставил автомобиль целым и невредимым, пока отошел по делам, а вот вернувшись - увидел неприятный «сюрприз», после чего вызвал патрульных.

Обследуя территорию рядом, стражи порядка обнаружили камеру видеонаблюдения. Просмотрев запись, инспекторы обнаружили и пропавший автомобиль. Через несколько дней патрульные разыскали водителя ГАЗ, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Объяснение 57-летнего мужчины банальное - не придерживался бокового интервала, не почувствовал удара и поехал дальше.

Инспекторы составили на водителя ГАЗа административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП. Материалы направлены в суд, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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