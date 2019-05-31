Сумские власти не собираются повышать зарплату тренерам ДЮСШ

По ее словам, вопрос повышения зарплат тренерам ДЮСШ, который был решен на сессии 5 июня в ответ на соответствующую петицию, до сих пор не решен.
Напомним: предлагалось, что зарплату повысят с 1 сентября, однако на заседании постоянной по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики, где глава комиссии Владимир Шилов («Батькивщина») предложил вопросы, касающиеся дополнительного выделения из городского бюджета средств оставить без рассмотрения и рассмотреть их на заседании постоянной комиссии в октябре 2019 года.
Оксана Кубрак просит поручить департаменту финансов все-таки разработать соответствующие изменения в бюджет и внести на рассмотрение августовской сессии.
Ее коллеги поддержали депутатский запрос.
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