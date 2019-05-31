Сумские власти не собираются повышать зарплату тренерам ДЮСШ Именно об этом был депутатский запрос депутат Оксаны Кубрак сегодня, 6 августа, на сессии Сумского горсовета.

По ее словам, вопрос повышения зарплат тренерам ДЮСШ, который был решен на сессии 5 июня в ответ на соответствующую петицию, до сих пор не решен.

Напомним: предлагалось, что зарплату повысят с 1 сентября, однако на заседании постоянной по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики, где глава комиссии Владимир Шилов («Батькивщина») предложил вопросы, касающиеся дополнительного выделения из городского бюджета средств оставить без рассмотрения и рассмотреть их на заседании постоянной комиссии в октябре 2019 года.

Оксана Кубрак просит поручить департаменту финансов все-таки разработать соответствующие изменения в бюджет и внести на рассмотрение августовской сессии.

Ее коллеги поддержали депутатский запрос.