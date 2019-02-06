Мэру Сум смогли-таки уменьшить премию

Этим решением премия мэру Сум уменьшили с 90% от суммы должностного оклада, надбавок и доплат до 50%. Это связано, во-первых, с приведением зарплат чиновников к тому уровню, на котором они были раньше, так как они повысились после постановления Кабмина, а во-вторых, из-за лимита фонда оплаты труда.
«За» было 27 депутатов
Напомним: неделю назад голосов «за» этот вопрос не хватило.
Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты не проголосовали «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 6...
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....