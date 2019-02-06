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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09646

Мэру Сум смогли-таки уменьшить премию

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 6 февраля 2019 года № 4506-МР «Об установлении надбавки, премировании и оказании помощи на оздоровление, материальной помощи Сумскому городскому голове в 2019 году».

Этим решением премия мэру Сум уменьшили с 90% от суммы должностного оклада, надбавок и доплат до 50%. Это связано, во-первых, с приведением зарплат чиновников к тому уровню, на котором они были раньше, так как они повысились после постановления Кабмина, а во-вторых, из-за лимита фонда оплаты труда.

«За» было 27 депутатов

Напомним: неделю назад голосов «за» этот вопрос не хватило. 

Экономика Премия мэру
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