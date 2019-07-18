У кого из сумчан и почему сегодня нет воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 15, ул. Прокофьева, 36, ул. Петропавловская, 127, ул. А. Анищенко, 3 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 28/1, пр-т М. Лушпы, 31 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), пр-т Курский, 37 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Люблинская, 20 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена счетчиков холодной воды в квартире), ул. СКД, 50, 38, ул. Боровая, 47 (замена коренных кранов холодной воды в квартирах), ул. Харьковская, 54/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Горького, 6 (замена коренного крана холодной в квартире).