Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами

«Проблема:
Кто угодно, будь то мать с младенцами, или человек с ограничениями, каждый день сталкиваются с трудностями и проблемами выхода / входа из своего здания, у которых на первом этаже есть лестница.
Иногда уже в построенных домах невозможно сделать пандус по нормам ДБН, чтобы не задеть конструкцию здания, или комфорт передвижения для других жителей.
Цель:
Обустройство домов г. Сумы спец. мерами по доступного передвижения - выхода / входа из жилых зданий.
Предлагаемое решение:
Разработать программу по обустройству зданий, где на первом этаже есть лестница для выхода / входа на улицу.
Сформировать список зданий, которые этого требуют, первая очередь - люди с ограничением, многодетные семьи и другие.
Конструкция должна будить сборной, чтобы не мешать жителям дома, и легка в использовании (Материал - лист стальной рифленый оцинкованной 2-3 мм. Приблизительная стоимость 1 пандуса 2000-3000 грн, с установкой).
Это очень экономный вариант что позволяет за минимальные деньги охватить как можно больше людей, которые нуждаются в этом.
Занимает минимум места и легкий в использовании.
Примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=EdWOw2F9M68
https://www.youtube.com/watch?v=oKLTCGuGwYU
Для кого этот проект:
Для мам с детьми, для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Охват - весь жилой фонд г. Сумі, дома в которых выход на улицу перегораживается лестницей», - пишет автор петиции Клочков Алексей Юрьевич.
Дата начала сбора подписей: 5 августа 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 6 августа петицию подписали 27 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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