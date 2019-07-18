Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Раскладной пандус. Доступность и выход из жилых зданий».

«Проблема:

Кто угодно, будь то мать с младенцами, или человек с ограничениями, каждый день сталкиваются с трудностями и проблемами выхода / входа из своего здания, у которых на первом этаже есть лестница.

Иногда уже в построенных домах невозможно сделать пандус по нормам ДБН, чтобы не задеть конструкцию здания, или комфорт передвижения для других жителей.

Цель:

Обустройство домов г. Сумы спец. мерами по доступного передвижения - выхода / входа из жилых зданий.

Предлагаемое решение:

Разработать программу по обустройству зданий, где на первом этаже есть лестница для выхода / входа на улицу.

Сформировать список зданий, которые этого требуют, первая очередь - люди с ограничением, многодетные семьи и другие.

Конструкция должна будить сборной, чтобы не мешать жителям дома, и легка в использовании (Материал - лист стальной рифленый оцинкованной 2-3 мм. Приблизительная стоимость 1 пандуса 2000-3000 грн, с установкой).

Это очень экономный вариант что позволяет за минимальные деньги охватить как можно больше людей, которые нуждаются в этом.

Занимает минимум места и легкий в использовании.

Примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=EdWOw2F9M68

https://www.youtube.com/watch?v=oKLTCGuGwYU

Для кого этот проект:

Для мам с детьми, для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Охват - весь жилой фонд г. Сумі, дома в которых выход на улицу перегораживается лестницей», - пишет автор петиции Клочков Алексей Юрьевич.

Дата начала сбора подписей: 5 августа 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 6 августа петицию подписали 27 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.