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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48255

Сумские патрульные спасли из ямы собаку (видео)

На днях инспекторы получили сообщение о помощи на улице Юрия Ветрова (Воровского).

Прибыв на место происшествия, стражи порядка услышали в открытом коммуникационном колодце жалобное собачье скуление. Подойдя туда, патрульные увидели собаку, которая упала в колодец. Глубина ямы достигала около 2 метров, поэтому она не имела никаких шансов вылезти оттуда самостоятельно.

Не теряя времени, полицейские достали ее из ямы. Напуганная собака на радостях ушла по-английски – не попрощавшись. Инспекторы не расстроились, они огородили это место и сообщили об открытом коммуникационном колодце соответствующие службы, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Общество Собака
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