Сумские патрульные спасли из ямы собаку (видео)

Прибыв на место происшествия, стражи порядка услышали в открытом коммуникационном колодце жалобное собачье скуление. Подойдя туда, патрульные увидели собаку, которая упала в колодец. Глубина ямы достигала около 2 метров, поэтому она не имела никаких шансов вылезти оттуда самостоятельно.
Не теряя времени, полицейские достали ее из ямы. Напуганная собака на радостях ушла по-английски – не попрощавшись. Инспекторы не расстроились, они огородили это место и сообщили об открытом коммуникационном колодце соответствующие службы, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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