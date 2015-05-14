Сумские патрульные спасли из ямы собаку (видео) На днях инспекторы получили сообщение о помощи на улице Юрия Ветрова (Воровского).

Прибыв на место происшествия, стражи порядка услышали в открытом коммуникационном колодце жалобное собачье скуление. Подойдя туда, патрульные увидели собаку, которая упала в колодец. Глубина ямы достигала около 2 метров, поэтому она не имела никаких шансов вылезти оттуда самостоятельно.

Не теряя времени, полицейские достали ее из ямы. Напуганная собака на радостях ушла по-английски – не попрощавшись. Инспекторы не расстроились, они огородили это место и сообщили об открытом коммуникационном колодце соответствующие службы, сообщает патрульная полиция Сумщины.