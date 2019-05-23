В поисках металла ахтырчанин наткнулся на боеприпасы Старый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны и два десятка патронов нашел в лесу и передал в полицию 50-летний житель Ахтырского района.

В Ахтырке к местным правоохранителям обратился житель района с заявлением о добровольной сдаче боеприпасов. Мужчина рассказал правоохранителям, что в поисках металлических предметов металлоискателем в лесополосе на окраине с. Мирное, он обнаружил 20 патронов и снаряд.

При осмотре «находки» правоохранители установили, что это патроны к стрелковому оружию калибра 7,62 мм и снаряд 45-го калибра времен Второй мировой войны.

Для дальнейшего обезвреживания боеприпасов полицейские вызвали специалистов саперного подразделения Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС и выставили охрану, чтобы не допустить в опасную зону посторонних лиц.

В свою очередь работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными в случае выявления подобных «сюрпризов». И напоминают: ни при каких обстоятельствах не следует трогать их руками или касаться любыми предметами, не перемещать, не разжигать рядом костер и бросать их в огонь. И тем более не следует пытаться их разобрать. Это смертельно опасно!

Работники полиции настоятельно советуют известить о находке на круглосуточную бесплатную спецлинии «102», и до приезда специалистов-взрывотехников не допускать к ней посторонних лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.