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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались кинологи за «Кубок Сумщины К9»

На территории кинологического центра Сумской таможни ГФС состоялись соревнования «Кубок Сумщины К9» по поиску наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов среди кинологических команд Сумской таможни, Главного управления Национальной полиции в Сумской области и Сумского пограничного отряда.

Мероприятие проводилось в рамках межведомственного взаимодействия правоохранительных органов Сумской области с целью обмена передовым опытом, повышение профессионального мастерства кинологов и натренированности служебных собак.

В соревнованиях приняло участие 14 кинологических пар, 9 - по поиску наркотических средств и 5 - по поиску огнестрельного оружия и боеприпасов.

Все четвероногие помощники кинологов испытывали свои способности в поиске наркотических средств (их имитаторов), оружия и боеприпасов в большом количестве багажа, в легковом и грузовом автотранспорте.

По результатам проведения соревнований среди кинологических расчетов победителями стали представители Сумской таможни ГФС Петр Вировец с российским спаниелем «Бимом» (категория «поиск оружия и боеприпасов») и Лудченко Григорий с кавалер кинг чарльз спаниелем «Арчи» (категория «поиск наркотических средств), представители от ГУНП в Сумской области завоевали вторые места в двух категориях поиска, а именно: младший инспектор-кинолог кинологического центра ГУНП в Сумской области старший сержант полиции Грицына Андрей со служебной собакой лабрадор-ретривер «Чангар-Ричард» (категория «поиск оружия и боеприпасов») и младший инспектор-кинолог кинологического центра ГУНП в Сумской области старший сержант полиции Шкромада Владислав со служебной собакой «Ульф» (категория «поиск наркотических средств»), третьи места в двух категориях поиска также заняли представители Сумской таможни ГФС, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Общество Кинологи
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