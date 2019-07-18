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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44213

На Сумщине пасынку за убийство отчима дали 8 лет

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который лишил жизни своего 65-летнего отчима.

Событие произошло 9 декабря 2018 года в пгт Недригайлов. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег отдыхать. В это время его отчим задел металлическое ведро, которое с грохотом упало на пол. Подвыпивший молодой человек проснулся от шума и начал упрекать отчима, что тот его разбудил. Между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой младший начал наносить удары старшему руками и ногами, а потом долгое время сжимал шею руками. От полученных травм отчим умер на месте происшествия. Причина смерти - асфиксия.

«Обвиняемый свою вину признал частично. В суде пояснил, что не хотел лишать жизни человека, которого считал своим отцом. Однако они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обвиняемый предположил, что травмы у умершего могли образоваться, когда он перетягивал его из одной комнаты в другую», - рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.

Однако собранные в ходе следствия доказательства и заключения экспертов опровергли его показания, поэтому суд расценил такие показания обвиняемого как попытку уйти от ответственности. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Недригайлов Приговор суда Убийство
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