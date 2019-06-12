На Сумщине нашли остатки пяти наземных сооружений городища раннего железного века

В этом году во время работ удалось обнаружить остатки пяти наземных сооружений в виде завалов глиняной обмазки, которые относятся к разным временам заселения. Очередной раз городище удивило своими находками. Среди них большое количество глиняных пряслиц и грузил, предназначавшиеся для ткацкого производства. Это и большое количество керамики, глиняных «хлебцев». К сожалению, среди находок очень мало металлических предметов, потому что городище много лет грабилось так называемыми «черными археологами».
После нынешнего сезона раскопок фонды Государственного историко-культурного заповедника в г. Путивль пополнятся многими интересными экспонатами. Несколько целых горшков станут украшением музейной экспозиции.
Справка
Археологическая экспедиция работает на Сумщине на основании договора между Институтом археологии НАН Украины и Государственным историко-культурным заповедником в г. Путивль. В работе экспедиции принимают участие специалисты из Киева, Харькова, Сум, Путивля. Начальник экспедиции - Дмитрий Каравайко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины. Археологическую полевую практику в Путивле прошли и студенты первого курса СумГПУ им. А. С. Макаренко.
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