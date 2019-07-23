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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:03376

Конотоп запрошує на Свято меду

10 серпня у Конотопі вперше відбудеться районне Свято меду.

Найкращі бджолярі та пасічники Конотопщини (і не тільки) презентують свою якісну продукцію, яку можна буде спробувати на смак та купити за доступними цінами. Метою свята є підтримка розвитку галузі бджильництва та залучення до кола шанувальників меду найбільшої кількості людей.

У програмі свята – ярмарок «Мед та до меду», концертна програма, майстер-класи, дитяча локація, фотозона та приємні несподіванки.

До співучасті запрошуються бджолярі та пасічники з усіх регіонів України.

Місце проведення: вул. Соборна, 23, м.Конотоп, Сумська область.

Контактна особа: Дмитро Круподьор, 096-334-91-43.

Організатором заходу є громадська організація «Пасічники Посеймів’я» за сприяння Конотопської районної державної адміністрації.

Досуг Конотоп Мед
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