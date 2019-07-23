Конотоп запрошує на Свято меду

Найкращі бджолярі та пасічники Конотопщини (і не тільки) презентують свою якісну продукцію, яку можна буде спробувати на смак та купити за доступними цінами. Метою свята є підтримка розвитку галузі бджильництва та залучення до кола шанувальників меду найбільшої кількості людей.
У програмі свята – ярмарок «Мед та до меду», концертна програма, майстер-класи, дитяча локація, фотозона та приємні несподіванки.
До співучасті запрошуються бджолярі та пасічники з усіх регіонів України.
Місце проведення: вул. Соборна, 23, м.Конотоп, Сумська область.
Контактна особа: Дмитро Круподьор, 096-334-91-43.
Організатором заходу є громадська організація «Пасічники Посеймів’я» за сприяння Конотопської районної державної адміністрації.
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