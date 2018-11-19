У Хоружівці відкрили погруддя Олекси Ющенка

Біля столітньої садиби, де проживали батьки поета, а нині знаходиться меморіальний музей, урочисто відкрито погруддя О. Я. Ющенка роботи сумського скульптора Олега Прокопчука, пише День.
До Хоружівки в цей день з’їхались письменники, освітяни, громадські активісти, представники місцевої влади. Згадали добрим словом Олексу Яковича, який так любив свій рідний край, писав про нього, часто був бажаним гостем у школах Недригайлівщини. В земляцькому гурті прозвучали ліричні рядки заслуженого діяча мистецтв України О.Ющенка, багато із яких покладені на музику.
До збору коштів на пам’ятник долучилися меценати-земляки. А всю організаційну роботу провели співробітники Недригайлівського краєзнавого музею на чолі з директором Іваном Абаровським.
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