В Сумах активизировалась МАФия

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Именно сейчас на 9-м микрорайоне, за маркетами «Равенна» и АТБ три фуры оперативно выгружают киоски, составляющих целый торговый ряд.
Без решений и разрешений.
Архитектурный и правовой беспредел в действии.
Андрей Кривцов (главный архитектор Сум – Ред.) прошу считать это обращение требованием депутата о демонтаже!», - написал депутат.
Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения...
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