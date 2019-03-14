В Сумах активизировалась МАФия Сегодня, 6 августа, в Сумах в Девятом микрорайоне начали сооружать торговый ряд.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Именно сейчас на 9-м микрорайоне, за маркетами «Равенна» и АТБ три фуры оперативно выгружают киоски, составляющих целый торговый ряд.

Без решений и разрешений.

Архитектурный и правовой беспредел в действии.

Андрей Кривцов (главный архитектор Сум – Ред.) прошу считать это обращение требованием депутата о демонтаже!», - написал депутат.