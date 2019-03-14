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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39600

В Сумах активизировалась МАФия

Сегодня, 6 августа, в Сумах в Девятом микрорайоне начали сооружать торговый ряд.

Фото Богдана Лагутинского

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Именно сейчас на 9-м микрорайоне, за маркетами «Равенна» и АТБ три фуры оперативно выгружают киоски, составляющих целый торговый ряд.

Без решений и разрешений.

Архитектурный и правовой беспредел в действии.

Андрей Кривцов (главный архитектор Сум – Ред.) прошу считать это обращение требованием депутата о демонтаже!», - написал депутат.

Право Незаконные МАФы
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