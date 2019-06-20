Под Сумами открыли две амбулатории европейского образца Амбулатории в Бездрике и Степановке построили «с нуля» за счет медицинской субвенции.

Учреждения обеспечены автомобилями, современным медицинским оборудованием и оборудованием для телемедицины.

Строительство амбулатории в с. Бездрик Сумского района было начато с нуля в 2018 году. На это было выделено 6,2 млн гривен (субвенция из государственного бюджета – 5,2 млн гривен, и 1 млн гривен - средства местного бюджета), в том числе на оснащение медицинским оборудованием и мебелью - 396 тыс. гривен.

«Амбулатория монопрактики, которая будет обслуживать до 2 тысяч населения, обеспечена современным медицинским оборудованием, есть дневной стационар на 2 койки, оборудована санитарная комната, присутствует стоянка для автомобилей, учтены потребности маломобильных групп населения, - отметил начальник областного управления капитального строительства Анатолий Ворожко. - Также учреждение оснащено вентиляцией, системой кондиционирования. Предусмотрено индивидуальную систему отопления, горячее и холодное водоснабжение».

Такую же амбулаторию открыто и в с. Степановка Сумского района. На ее строительство было выделено 9,4 млн гривен (субвенция из государственного бюджета - почти 8,3 млн гривен, местный бюджет - около 1,2 млн гривен), в том числе на оснащение медицинским оборудованием и мебелью - 760,8 тыс. гривен.

На очереди - открытие третьей амбулатории в с. Кияница.

Справка: Постановлением Кабинета Министров Украины от 6 декабря 2017 года № 983 «Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности» для Сумской области предусмотрено почти 158 млн гривен.

На сегодня Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвержден перечень проектов общая стоимость которых составляет около 111 млн гривен, из них на строительство 13 амбулаторий в Сумской области - почти 87 млн гривен; приобретение 15 автомобилей – 7,5 млн гривен, закупку 167 комплектов телемедицинского оборудования – 16,5 млн гривен.