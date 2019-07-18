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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04166

В Шостке полицейские оперативно задержали грабителя-гастролера

Неоднократно судимый 30-летний злоумышленник приехал в Шостки с Ромен.

Об ограблении в полицию сообщила сама 50-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина и попросил воспользоваться ее гаджетом для важного звонка отцу. Обнаружив отзывчивость, она набрала указанный номер и передала телефон в руки незнакомца, а тот убежал вместе с мобильным. По словам заявительницы, стоимость телефона составляет 12000 гривен.

«Опираясь на описание внешности злоумышленника, который предоставила потерпевшая, наши сотрудники вместе с представителями роты полиции особого назначения нашли подозреваемого на железнодорожном вокзале в поселке Воронеж Шосткинского района, откуда он собирался уже ехать в другой город, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ему 30 лет, житель города Ромны. Он имеет несколько судимостей за антологические преступления».

Мобильный телефон потерпевшей злоумышленник успел продать неизвестному, а деньги потратить на собственные нужды.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление Шостка
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