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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3597

На сумчан чекає тиждень екскурсій

З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 12 серпня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах».

Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.

Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-пт. 11:00-19:00).

Примітка: одна особа може записатись максимум на дві екскурсії за вибором. Кількість місць обмежена.

Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!

Розклад екскурсій:

12 серпня, 17:00 «Відчуй місто на дотик»

13 серпня, 16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

14 серпня, 17:00 «Відчуй місто на дотик»

17:30 «Архітектурна спадщина міста Суми»

15 серпня, 16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»

16 серпня, 17:30 «Архітектурна спадщина міста Суми»

Детальніше про екскурсії:

«Відчуй місто на дотик»:

Кожне місто має цікаві пам’ятники, контактні скульптури та монументи, які створюють образи міста. Та, напевно, тільки Суми можуть похизуватись величезним розмаїттям неординарних скульптур, які тісно пов’язані з історією міста. Під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші монументи, які часто Ви навіть не помічали….

Тривалість: 1,5 години

Екскурсовод: Наталія Петренко

«Суми: від давнини до сьогодення»

Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Ви дізнаєтесь про це та навіть більше під час екскурсії.

Тривалість: 1,5 години

Екскурсовод: Неля Карасіна

«Архітектурна спадщина м. Суми»

Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? А годинник якої будівлі є братом – близнюком відомого «Біг-Бена»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.

Тривалість: 2 години

Екскурсовод: Володимир Луговий

Примітка: одна особа може записатись максимум на дві екскурсії за вибором. Кількість місць обмежена.

Поспішай відкрити багатогранність свого міста!

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