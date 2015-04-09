На сумчан чекає тиждень екскурсій

Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.
Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-пт. 11:00-19:00).
Примітка: одна особа може записатись максимум на дві екскурсії за вибором. Кількість місць обмежена.
Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!
Розклад екскурсій:
12 серпня, 17:00 «Відчуй місто на дотик»
13 серпня, 16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
14 серпня, 17:00 «Відчуй місто на дотик»
17:30 «Архітектурна спадщина міста Суми»
15 серпня, 16:00 «Суми: від давнини до сьогодення»
16 серпня, 17:30 «Архітектурна спадщина міста Суми»
Детальніше про екскурсії:
«Відчуй місто на дотик»:
Кожне місто має цікаві пам’ятники, контактні скульптури та монументи, які створюють образи міста. Та, напевно, тільки Суми можуть похизуватись величезним розмаїттям неординарних скульптур, які тісно пов’язані з історією міста. Під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші монументи, які часто Ви навіть не помічали….
Тривалість: 1,5 години
Екскурсовод: Наталія Петренко
«Суми: від давнини до сьогодення»
Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Ви дізнаєтесь про це та навіть більше під час екскурсії.
Тривалість: 1,5 години
Екскурсовод: Неля Карасіна
«Архітектурна спадщина м. Суми»
Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? А годинник якої будівлі є братом – близнюком відомого «Біг-Бена»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.
Тривалість: 2 години
Екскурсовод: Володимир Луговий
Примітка: одна особа може записатись максимум на дві екскурсії за вибором. Кількість місць обмежена.
Поспішай відкрити багатогранність свого міста!
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