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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу

3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу.

В турнире приняли участие 105 спортсменов из 20 областей, в том числе трое с Сумщины.

Силач из Шостки Владимир Лень завоевал на турнире бронзовую награду. В весовой категории свыше 107 кг он показал результат 110 кг в жиме.

Сумчане остались без медалей, но показали тоже неплохие результаты: Андрей Мацепура (107 кг) - жим 80 - 5 место, Кирилл Русин (59 кг) - жим 66 кг – 6 место.

Спорт Жим лежа Инваспорт Пауэрлифтинг
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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