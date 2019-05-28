Сумские силачи выступили на чемпионате Украины по парапауэрлифтингу

В турнире приняли участие 105 спортсменов из 20 областей, в том числе трое с Сумщины.
Силач из Шостки Владимир Лень завоевал на турнире бронзовую награду. В весовой категории свыше 107 кг он показал результат 110 кг в жиме.
Сумчане остались без медалей, но показали тоже неплохие результаты: Андрей Мацепура (107 кг) - жим 80 - 5 место, Кирилл Русин (59 кг) - жим 66 кг – 6 место.
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