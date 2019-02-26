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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55307

Тренінг «Розпочни свій бізнес» - пропонують сумчанам

Ресурсний центр ГУРТ запрошує усіх зацікавлених здобути унікальні знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності на дводенному тренінгу «Розпочни свій бізнес».

Такий за програмою Міжнародної організації праці відбудеться 30-31 серпня в м. Суми.

Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 18:00 20 серпня.

Відібрані учасники отримають лист-запрошення від організаторів із усіма логістичними та програмними деталями.

Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують учасників навчальними матеріалами та харчуванням під час проведення тренінгу, але будь-які транспортні витрати не відшкодовуються.

Тренінги проводяться у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який здійснюється Міжнародною організацією праці за фінансування уряду Данії.

Экономика Бизнес Тренинг
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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