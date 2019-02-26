Тренінг «Розпочни свій бізнес» - пропонують сумчанам Ресурсний центр ГУРТ запрошує усіх зацікавлених здобути унікальні знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності на дводенному тренінгу «Розпочни свій бізнес».

Такий за програмою Міжнародної організації праці відбудеться 30-31 серпня в м. Суми.

Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 18:00 20 серпня.

Відібрані учасники отримають лист-запрошення від організаторів із усіма логістичними та програмними деталями.

Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують учасників навчальними матеріалами та харчуванням під час проведення тренінгу, але будь-які транспортні витрати не відшкодовуються.

Тренінги проводяться у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який здійснюється Міжнародною організацією праці за фінансування уряду Данії.