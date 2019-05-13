Сумские студенты собираются в Катар

Две украинские команды выступят на первых Всемирных пляжных играх. Соревнования будут проходить 10-16 октября в Катаре.
Всего в Катаре спортсмены будут соревноваться в 16-ти различных видах программы. Среди них и баскетбол 3х3.
От Украины в баскетболе 3х3 на Всемирных пляжных играх выступят сборные сформированы на базе СумГУ (мужчины) и Прикарпатского университета имени Василия Стефаника (женщины) - победители чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд, пишет сайт ФБУ.
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