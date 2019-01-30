Курьезный вызов: сумчанин, находящийся в розыске, сам на себя вызвал полицию

На месте вызова патрульные обнаружили 32-летнего мужчину, который настойчиво звонил в дверь чужой квартиры. Как оказалось, сам он проживает этажом выше. Свои действия мужчина объяснил тем, что таким образом хотел вызвать полицию по поводу неизвестных, которые, якобы, ломились уже в его квартиру.
Не обнаружив никаких посторонних лиц в подъезде, инспекторы проверили личность самого сумчанина. Интуиция не подвела стражей порядка, ведь оказалось, что мужчину разыскивает полиция Киевской области за совершение уголовных преступлений по ст. 185 (кража) УК и ст. 186 (грабеж) УК.
Патрульные доставили гражданина в Сумской отдел полиции, где передали следователям, сообщает патрульная полиця Сумщины.
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