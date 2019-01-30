Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:522

Курьезный вызов: сумчанин, находящийся в розыске, сам на себя вызвал полицию

Вечером 4 августа, около 21 часов, стражи порядка получили сообщение о срабатывании сигнализации в одной из квартир в переулке Институтском.На месте вызова патрульные обнаружили 32-летнего мужчину, который настойчиво звонил в дверь чужой квартиры. Как оказалось, сам он проживает этажом выше. Свои действия мужчина объяснил тем, что таким образом хотел вызвать полицию по поводу неизвестных, которые, якобы, ломились уже в его квартиру. Не обнаружив никаких посторонних лиц в подъезде, инспекторы проверили личность самого сумчанина. Интуиция не подвела стражей порядка, ведь оказалось, что мужчину разыскивает полиция Киевской области за совершение уголовных преступлений по ст. 185 (кража) УК и ст. 186 (грабеж) УК. Патрульные доставили гражданина в Сумской отдел полиции, где передали следователям, сообщает патрульная полиця Сумщины.

На месте вызова патрульные обнаружили 32-летнего мужчину, который настойчиво звонил в дверь чужой квартиры. Как оказалось, сам он проживает этажом выше. Свои действия мужчина объяснил тем, что таким образом хотел вызвать полицию по поводу неизвестных, которые, якобы, ломились уже в его квартиру.

Не обнаружив никаких посторонних лиц в подъезде, инспекторы проверили личность самого сумчанина. Интуиция не подвела стражей порядка, ведь оказалось, что мужчину разыскивает полиция Киевской области за совершение уголовных преступлений по ст. 185 (кража) УК и ст. 186 (грабеж) УК.

Патрульные доставили гражданина в Сумской отдел полиции, где передали следователям, сообщает патрульная полиця Сумщины.

Право Розыск
view counter

По тематике

Внимание! Розыск подозреваемого в совершении разбойного нападения
Сегодня 17:31

Внимание! Розыск подозреваемого в совершении разбойного нападения

По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины, Роменским отделом полиции разыскивается...

21.05.2019 17:37

Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает полиция Харьковщины за грабеж

«Бывший сожитель выбивает двери», - такое сообщение на днях получили стражи порядка....

Патрульные задержали сумчанина, разыскиваемого полицией Киева
11.04.2019 12:48

Патрульные задержали сумчанина, разыскиваемого полицией Киева

Патрулируя улицу Гетьмана Мазепы, инспекторы обнаружили трех подозрительных мужчин....

В Сумах ищут виновника ДТП
19.02.2019 11:42

В Сумах ищут виновника ДТП

14 февраля, в период времени с 20.00 до 20.30 на улице Вячеслава Чорновола, возле дома 44, произошло ДТП с участием...

30.01.2019 16:07

В Сумах пьяный уголовник в розыске сам вызвал копов

Патрульные обнаружили мужчину в розыске, который сам совершил заведомо ложный вызов в полицию....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.