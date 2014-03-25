В заброшенном здании в центре Сум – наркопритон (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.
"НАРКОПРИТОН ВОЗЛЕ РОДДОМА №1
Столько использованных шприцев со следами крови и упаковок от димедрола я еще не видел никогда.
4 минуты это лишь часть того, что я снял на видео. Не хотел идти на второй этаж, мне и первого хватило. Но все же пошел, а там еще большая жесть…
Наркоманы обычно не уходят далеко от точки, где приобрели дозу и т.п. А рядом три аптеки ну и роддом.
Если вы живете поблизости, следите за тем, куда ходят играть ваши дети. На этой заброшке если упадешь, то по любому… в шприцы.
Планирую завтра официально обратиться в полицию… В здание надо закрывать доступ!" - написал он.
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