В заброшенном здании в центре Сум – наркопритон (видео) В заброшенном здании в пер. Григория Сковороды (район городского роддома на Троицкой) – наркопритон.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.

"НАРКОПРИТОН ВОЗЛЕ РОДДОМА №1

Столько использованных шприцев со следами крови и упаковок от димедрола я еще не видел никогда.

4 минуты это лишь часть того, что я снял на видео. Не хотел идти на второй этаж, мне и первого хватило. Но все же пошел, а там еще большая жесть…