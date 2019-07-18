Внимание! Розыск подозреваемого в совершении разбойного нападения

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза светлые.
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого или информация, которая поможет в его розыске, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01, 050-307-99-34 (дежурная часть), «102».
Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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