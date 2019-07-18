Внимание! Розыск подозреваемого в совершении разбойного нападения По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины, Роменским отделом полиции разыскивается Трунов Николай Николаевич, 1994 г.р., житель г. Ромны.

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого или информация, которая поможет в его розыске, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01, 050-307-99-34 (дежурная часть), «102».

Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.