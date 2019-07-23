На Сумщине два водителя предлагали полицейским взятки Один из них - житель Недригайловского, другой - Сумского районов.

Около 2 часов ночи в дежурную часть Недригайловского отделения полиции поступило сообщение, что в пгт Терны молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ездит на мотоцикле «Мустанг» без номерных знаков, создавая реальную опасность и для пешеходов и для водителей. Увидев полицейских группы реагирования патрульной полиции, которые сразу прибыли по вызову, нарушитель предложил им 4000 гривен за не привлечение к административной ответственности. Полицейские деньги не взяли, в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов.

В с. Сад Сумского района полицейские за аналогичные нарушения остановили мопед «Вайпер спорт» под управлением 43-летнего местного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и также без документов, мужчина пытался «откупиться», предлагая правоохранителям 2000 гривен.

В обоих случаях полицейские деньги не взяли, а в отношении водителей не только составили протоколы об административном правонарушении за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов, но и открыли уголовные производства по ч.1ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Поэтому «желание решить вопрос за деньги» может стоить обоим наказание до четырех лет лишения свободы.