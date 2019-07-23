Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36315

На Сумщине два водителя предлагали полицейским взятки

Один из них - житель Недригайловского, другой - Сумского районов.

Около 2 часов ночи в дежурную часть Недригайловского отделения полиции поступило сообщение, что в пгт Терны молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ездит на мотоцикле «Мустанг» без номерных знаков, создавая реальную опасность и для пешеходов и для водителей. Увидев полицейских группы реагирования патрульной полиции, которые сразу прибыли по вызову, нарушитель предложил им 4000 гривен за не привлечение к административной ответственности. Полицейские деньги не взяли, в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов.

В с. Сад Сумского района полицейские за аналогичные нарушения остановили мопед «Вайпер спорт» под управлением 43-летнего местного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и также без документов, мужчина пытался «откупиться», предлагая правоохранителям 2000 гривен.

В обоих случаях полицейские деньги не взяли, а в отношении водителей не только составили протоколы об административном правонарушении за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов, но и открыли уголовные производства по ч.1ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Поэтому «желание решить вопрос за деньги» может стоить обоим наказание до четырех лет лишения свободы.

Право Взятка Взятка полицейскому
view counter

По тематике

На Сумщине на взятке поймали очередного главу сельсовета
05.08.2019 15:10

На Сумщине на взятке поймали очередного главу сельсовета

На Сумщине разоблачен глава сельского совета, который требовал и получил 1 тыс. долларов США за решение земельного вопроса....

Молдованка пыталась подкупить сумских пограничников
05.08.2019 08:05

Молдованка пыталась подкупить сумских пограничников

4 августа в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

На Сумщине контрабандист пытался подкупить пограничников
02.08.2019 10:58

На Сумщине контрабандист пытался подкупить пограничников

На границе с Россией правоохранители предотвратили преступную деятельность....

30.07.2019 08:02

Узбек и россиянин пытались подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность....

Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения
29.07.2019 14:59

Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения

Уличенная 7 июня на «горячем» судья Хозяйственного суда Сумской области Надежда Спиридонова не явилась на вызовы к руководителю Специализированной антикоррупционной...

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу
Сегодня 13:08
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 12:45
В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы
Сегодня 12:42
Сумские копы задержали неадеквата с ножом
Сегодня 12:26
Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)
Сегодня 12:20
На Ровенщине повесился 18-летний парень после обвинений в изнасилований девочки с Сумщины (видео)
Сегодня 12:16
Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша
Сегодня 11:59
Сумские велосипедисты получили сертификаты о сдаче ПДД
Сегодня 11:43
В Сумах на градсовете утвердили проект застройки «Эспланады» (видео)
Сегодня 11:39
На Сумщине пьянка закончилась поножовщиной
Сегодня 11:28
Под Сумами горел гараж
Сегодня 11:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.