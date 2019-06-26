Служба зайнятості Сумщини відроджує село В Україні відбувається реформування багатьох сфер суспільного життя.

Однією із важливих змін є реформування у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності громадян та правопорядку в умовах децентралізації влади, що передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування.

З ініціативи служби зайнятості триває проект по залученню фахівців для життєзабезпечення об'єднаних територіальних громад, селищних, сільських рад. Необхідних фахівців готують з числа безробітних.



За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, на Сумщині є всі можливості реалізації європейського підходу до життєзабезпечення населення, який має назву «Всі і все».



Реалізація цього напрямку здійснюється шляхом організації навчання жителів ОТГ, сільських, селищних рад за напрямами: охорона громадського порядку, перевірка знань з питань охорони праці, пожежна безпека, забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя громади, цивільний захист, безпека та здійснення контролю в місцях масового перебування людей, реалізація енергозберігаючих технологій і використання ресурсів у процесі реконструкції будівель і споруд.



Навчання проводиться Сумським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який до процесу залучив висококваліфікованих фахівців. Вже пройшли підготовку 169 спеціалістів з числа зареєстрованих безробітних на замовлення 14 ОТГ та 22 сільських і селищних рад, які після закінчення навчання працевлаштовані. Надають допомогу у забезпеченні, зокрема, громадського порядку 50, пожежної безпеки територій, будинків, приміщень, споруд 48, першої медичної допомоги у разі нещасних випадків – 34, ефективного використання енергетичних ресурсів – 37 осіб.



З метою підвищення ефективності та результативності роботи громад на базі навчального відділення Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в с. Хоружівка Недригайлівського району торік

18 жовтня відкритий перший в Україні Центр сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад Державної служби зайнятості у Сумській області. Для об`єднання зусиль щодо його функціонування, підтримки державної політики у сфері місцевого самоврядування, відповідно до Стратегії регіонального розвитку області на період до 2020 р. підписаний Меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією, обласною радою, Державною службою зайнятості.

Задля підвищення ефективності діяльності ОТГ, обізнаності селян щодо сучасних технологій, ведення сільськогосподарського виробництва рішенням 27 сесії облради від 17.05.2019 року виділено кошти у сумі 1 млн. грн. з обласного бюджету органам місцевого самоврядування, ОТГ для навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва. Обласною службою зайнятості проведена робота з головами ОТГ та головами сільських та селищних рад щодо потреби у навчанні фахівців із числа працездатного населення громади.

Потреба у навчанні на 2019 рік складає 583 особи для 23 ОТГ, 6 селищних, 86 сільських рад.

Селяни тепер мають можливість пройти навчання, отримати знання не лише з питань життєдіяльності громади, а й основ садівництва (вирощування сіянців, саджанців, догляд за ними), бджільництва (розведення, утримання),

ландшафтного дизайну, підприємництва, перукарської справи, виробництва сільгосппродукції у власних господарствах, ремонту взуття, одягу, швейного виробництва, оволодіти комп’ютером тощо.

- Глибша, так би мовити, співпраця служби зайнятості з органами місцевого самоврядування відкрила нові можливості підвищення кваліфікації фахівців ОТГ, сільських, селищних рад, - розповідає директор обласного центру зайнятості В.Підлісний. – Таким чином прищеплюється привабливість сільської праці, до активної участі у життєдіяльності громад залучається молодь. Як результат, кількість робочих місць на селі збільшується. Як, до речі, і частка доходів сільських домогосподарств від провадження підприємницької діяльності та самозайнятості.

Обраний курс на допомогу об’єднаним територіальним громадам відкриває широкі можливості для мешканців села забезпечити себе роботою, навіть спробувати стати будівничим своєї долі, започаткувавши власну справу.