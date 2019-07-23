В Тростянце полиции задержала вора, обокравшего пассажира на ж/д вокзале Жертвой вора стал 45-летний житель соседнего района, который ждал поезд.

Сообщение о краже в полицию поступило от дежурного железнодорожной станции «Смородино». У пострадавшего исчез рюкзак с вещами, документами и деньгами в сумме 1000 гривен.

«Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции немедленно выехали на место совершения преступления. Во время проведения проверки по данному факту работники полиции опросили граждан, которые в то время находились вблизи, и получили приметы вероятного подозреваемого. Принятыми мерами он был задержан. Им оказался 35-летний, неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. При нем был краденый рюкзак», - сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь.

По факту совершения кражи начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Все похищенное работники полиции изъяли и вернули владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.