Сумчанам показали дивовижну Могрицю

Ленд-арт симпозіум «Простір Покордоння» є явищем унікальним. Саме тут свого часу відкривали та розвивали свої таланти багато митців, які наразі є визнаними та відомими як в Україні, так і поза її межами.
Природа Могриці зачаровує, надихає. Сама місцевість, здається, підказує авторам, які саме об’єкти створювати. Взаємовплив людини та природи, слід, який залишає кожен із них у просторі: «Зворотній зв'язок» - саме такою була тематика цьогорічного симпозіуму.
У резиденції 2019 року взяли участь, разом із волонтерами, 62 учасника із Харкова, Сум, Львова, Ужгорода, Вінниці, Чернігова, Києва. Було створено понад 40 робіт.
Виставка, котру презентували у Сумській міській галереї 6 серпня, демонструє роботи учасників 2019 та 2018 років.
Чекаємо на вас за адресою: вул.Соборна, 27.
Виставка триватиме до 18 серпня.
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