Сумчанам показали дивовижну Могрицю Уже 22 рік поспіль до мальовничого куточка на Сумщині з'їжджаються поціновувачі мистецтва зі всієї України.

Ленд-арт симпозіум «Простір Покордоння» є явищем унікальним. Саме тут свого часу відкривали та розвивали свої таланти багато митців, які наразі є визнаними та відомими як в Україні, так і поза її межами.

Природа Могриці зачаровує, надихає. Сама місцевість, здається, підказує авторам, які саме об’єкти створювати. Взаємовплив людини та природи, слід, який залишає кожен із них у просторі: «Зворотній зв'язок» - саме такою була тематика цьогорічного симпозіуму.

У резиденції 2019 року взяли участь, разом із волонтерами, 62 учасника із Харкова, Сум, Львова, Ужгорода, Вінниці, Чернігова, Києва. Було створено понад 40 робіт.

Виставка, котру презентували у Сумській міській галереї 6 серпня, демонструє роботи учасників 2019 та 2018 років.

Чекаємо на вас за адресою: вул.Соборна, 27.

Виставка триватиме до 18 серпня.