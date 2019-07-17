Сумские хоккеистки снова проиграли в Шотландии

Сегодня, 6 августа, сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла второй матч на турнире. Соперницами наших девчат были австрийки. Украинки открыли счет на 19-ой минуте, - отличилась Юлия Шевченко. На 37-ой минуте соперницы сравняли счет, а за 4 минут до конца вышли вперед. В итоге 1:2.
После двух матчей у наших 0 очков и последнее место в группе. Третью игру украинки проведут завтра против чешек.
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