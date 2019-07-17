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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:08177

Сумские хоккеистки снова проиграли в Шотландии

В Глазго продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе.

Сегодня, 6 августа, сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла второй матч на турнире. Соперницами наших девчат были австрийки. Украинки открыли счет на 19-ой минуте, - отличилась Юлия Шевченко. На 37-ой минуте соперницы сравняли счет, а за 4 минут до конца вышли вперед. В итоге 1:2.

После двух матчей у наших 0 очков и последнее место в группе. Третью игру украинки проведут завтра против чешек.

Спорт Хоккей на траве Чемпионат Европы по хоккею на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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