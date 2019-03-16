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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31284

Почему отменили тендер на строительство детского сада в 12-м микрорайоне (видео)

Тендер на строительство детского сада в 12-м микрорайоне отменили из-за решения коллегии Антимонопольного комитета.

Об этом рассказал начальник управления капитального строительства сумского горсовета Виталий Шилов, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Отмена тендера было исключительно по инициативе антимонопольного комитета, так как в законодательстве прописано, что участник имеет право подать жалобу. Один из участников ее подал, антимонопольный комитет ее рассмотрел и рекомендовал тендерному комитету пересмотреть и провести процедуру заново, что собственно мы и сделали», - рассказал он чиновник.

Тендерную закупку почти на 68 млн грн провели в начале июня. В ней победила киевская фирма «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед». Другая компания «Профт Строй Систем», которая также принимала участие в торгах, подала жалобу на управление капитального строительства в Антимонопольный комитет.

По словам начальника управления капитального строительства Виталия Шилова, новый тендер на строительство детского сада в 12-ом микрорайоне объявят в течение недели. В этом году планируют построить фундамент - на 5,5 млн грн. Достроить должны в следующем. Это будет заведение на 160 детей. Сейчас в этом районе работает два садика №2 и №8. По информации начальника управления образования Сумского горсовета Антонины Данильченко там обучается около 800 детей.

Общество Детсад в 12-ом микрорайне
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