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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на градсовете утвердили проект застройки «Эспланады» (видео)

На градостроительном совете Сум утвердили проект застройки нового микрорайона «Эспланада».

6 августа градостроительный совет большинством голосов проголосовала за проект детального плана территории «Эспланады» - нового микрорайона Сум, который возводят между улицами Харьковская, Ивана Сирко и проспектом Лушпы, говорится в сюжете UA:СУМИ. Теперь документ, с учетом замечаний архитекторов должны утвердить на исполкоме.

В течение проектирования этого микрорайона и возведения первых очередей больше всего нареканий было на нехватку социальной инфраструктуры.

«Школа у нас по заданию на проектирование на 1000 мест, запроектирована школа на 1080 мест. Далее в задании на проектирование было записано амбулаторно-поликлиническое подразделение для взрослых. У нас здесь есть детская поликлиника, и проектируется поликлиника для взрослых на 150 посещений. Кроме этого, во встроенно-пристроенной части проектируется центр семейной медицины», - рассказал автор проекта «Эспланады» Александр Биленко.

«Этот детсад на 24 сотках - не поместится, надо два. То есть, этого участка не хватает, - говорит член градостроительного совета Сум архитектор Виктор Шахов. - В государственных строительных нормах четко написано, сколько площадок для взрослых, для детей, для паркинга, для велосипедов, для мусора, ничего в этом детальном плане нет».

19 из 22 присутствующих членов поддержали проект, по одному - не голосовали, воздержались и против. «Эспланаду» планируют возводить в 5 этапов.

Детальный план территории утвердили в условиях, которые озвучил главный архитектор Сум Андрей Кривцов:

«На графическом материале на исполком обязательно, чтобы четко было выделено, какая это очередь во всех технико-экономических показателях, поскольку это будет материал для выдачи, в дальнейшем, градостроительных условий и ограничений».

Журналисты спрашивали у представителя застройщика Александра Бритова: кто будет оплачивать социальные проекты - строительство школ, садов, скверов, пешеходных мостов?

«Это за счет «Сумбуда» невозможно сделать. У «Сумбуда» здесь есть один источник финансирования - это паевые взносы, которые мы платим за каждый введенный объект городу. Мы это вкладываем. Если город будет готов, мы предлагаем городу в этом году заключить договор и деньги, которые мы должны платить городу на развитие инженерно-транспортной системы, должны вкладывать в детсад, в один, второй, третий, но это большие деньги», - говорит глава правления ПАО «Сумбуд» Александр Бритов.

Напомним: первый проект «Эспланады» был разработан в 1975 году, позже дорабатывался. За это время на месте будущих объектов микрорайона построили незапланированные сооружения, как три многоэтажки возле торгового центра «Лавина», по проспекту Михаила Лушпы. Жители соседних к «Эспланады» домов протестовали из-за нерешенности, в настоящее время, транспортной развязки нового микрорайона.

Общество Градсовет Эспланада
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