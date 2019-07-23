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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22269

Под Сумами горел гараж

Укрощая возгорания гаража, пожарные предотвратили масштабный пожар.

6 августа в 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в с. Подлесновка Сумского района. На тушение направили отделения дежурных караулов 29-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Степановка и 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил деревянный гараж и неисправный автомобиль, который находился внутри. Усложняло ситуацию то, что в сооружении хранились тюки с соломой, канистра с бензином и 2 газовых баллона, которые могли взорваться. Огонь угрожал перекинуться на расположенные рядом жилой дом и хозяйственную постройку.

На ликвидацию пожара также привлекли приспособленную технику добровольной пожарной команды местного агропредприятия, которая осуществляла подвоз воды к пожарным автоцистернам от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии около 2 км от очага горения.

Во время тушения спасатели вынесли из горящего здания канистру и газовые баллоны. В 11:24 совместными усилиями удалось прекратить дальнейшее распространение пламени и предотвратить опасность уничтожения от дома и сарая. А в 12:13 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 9 человек личного состава и 2 единицы техники, от добровольной пожарной команды 2 работника и одна единица техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Подлесновка Пожар Сумской район
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