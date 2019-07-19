На Сумщине пьянка закончилась поножовщиной Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 60-летнему мужчине, который совершил покушение на убийство своего товарища.

Событие произошло в одном из сел Недригайловского района. Установлено, что у 44-летнего местного жителя месяц назад сгорел дом. Поскольку ему негде было жить, подозреваемый приютил его у себя. Мужчины некоторое время жили мирно, пока 4 августа 2019 года к ним в гости не пришла их знакомая. Они втроем распивали спиртные напитки, после чего младший вместе с женщиной легли спать в комнате, а хозяин дома остался отдыхать в кухне. Около 2 часов ночи старший мужчина подошел к кровати и начал наносить младшему товарищу удары ножом в голову. Пострадавший пытался защищаться, прикрываясь руками. Однако получил серьезные повреждения, в том числе ампутацию пальцев.

Пострадавшему все же удалось выбежать из дома, убежала также и женщина. После чего подозреваемый закрылся в доме и пытался уничтожить следы преступления, в том числе выбросил из дома окровавленную одежду и простыни.

Как рассказал прокурор Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Станислав Микитовский, по ходатайству следователя полиции и прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Свои действия он объяснить четко не может. Подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 15 \ ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.