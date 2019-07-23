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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20219

Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)

Пересчет за горячую воду, которая фактически не была горячей, «Сумытеплоэнерго» автоматически осуществлять не будет.

Об этом рассказала пресс-секретарь предприятия Виктория Врублевская. По ее словам, в городе в среднем 10-15 домов, где горячая вода не соответствует нормам горячего водоснабжения, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Это обусловлено регламентными работами и технологическим процессом, это не происходит одномоментно, это не электрическая энергия, есть определенное время, когда проходит теплоноситель по всей сети и насколько в домах была готова внутридомовая сеть именно к подаче теплоносителя. Потребители имеют право обратиться с соответствующим обращением в службу 1580 или по телефону горячей линии ООО «Сумытеплоэнерго» по телефону 786-738. Мы зафиксируем соответствующую заявку и осуществим реагирования путем выхода на место для фиксации температуры. Если этот человек уже обратился, а не ждал все эти 5 дней, то будет безусловно перерасчет», - рассказала пресс-секретарь ООО «Сумытеплоэнерго» Виктория Врублевская.

По словам представителя общественной организации «Жилищный эксперт» Алексея Пархомчук, функции контроля за качеством горячей воды имеют департамент инфраструктуры, Госэнергонадзор, ЖЭКи и ОСМД. Но они не занимаются этими вопросами. Единственный, кто на данный момент заинтересован в пересчете - это потребитель.

Алексей Пархомчук, представитель ОО «Жилищный эксперт»:

«После того, как регламентные работы закончились, «Сумытеплоэнерго» начинает начислять потребителям, а вот из-за некачественной услуги потребители должны обращаться. Предоставитель услуг по горячему снабжению считает, что вода поступает горячая качественно и в соответствии с параметрами. Ему это выгодно, и он так считает. У нас 1300 домов, в 1000 домах - управляющие, они не обращаются. ОСМД только на 5-10 день обращаются, что вода ненадлежащего качества. Им отвечают, что мы запустили - труба еще не прогрелась. Речь идет не о том, что труба не прогрелась, а о том, что из крана течет вода несоответствующего качества. Температура воды должна соответствовать независимо от того, запустили месяц назад или сейчас. Если они сейчас сказали, что с 1 августа подача горячей воды, то 1 августа в 00 часов 00 минут должна течь горячая вода».

Общество Горячая вода Перерасчет Сумытеплоэнерго
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