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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43241

Сумские велосипедисты получили сертификаты о сдаче ПДД

В Сумах велосипедисты получили сертификаты об успешном прохождении онлайн тестирования «ВелоПДД»

Проект http://pdd.velorally.ua/ua/ - это результат работы общественных деятелей, патрульной полиции Украина, журналистов и коммерческих организаций.

Его задача:

- популяризация культуры вождения, безопасности дорожного движения среди населения;

- предупреждения ДТП с участием велосипедистов и пешеходов;

- подсчет велосипедистов в городах Украины.

На Сумщине более 250 велосипедистов уже приняли участие в данном онлайн тестировании, и стоит отметить, что каждый четвертый успешно ответил на все вопросы.

В центре города, сумчане, которые удачно завершили тестирование на знание ПДД для велосипедистов, получили об этом соответствующие сертификаты. Также для участников мероприятия и прохожих была организована небольшая викторина: правильно ответил на вопрос о соблюдении велосипедистами ПДД - получи подарок.

«Велосипедист - это полноценный участник дорожного движения. Поэтому они должны не только знать, но и выполнять ПДД, к тому же немалую роль на дороге играет - взаимоуважение между участниками дорожного движения», - обратился к собравшимся заместитель командира батальона управления патрульной полиции Виктор Свистун.

Статистика: в прошлом году на дорогах Украины погибло около трехсот водителей двухколесного транспорта. Большинство происшествий стали результатом неосторожности и незнание Правил дорожного движения велосипедистами.

Присоединяйтесь к онлайн тестированию! Проверьте свои знания и будьте уверены на дороге.

Право Велосипедисты ПДД
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