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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59230

Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша

Городской голова Николай Нога оригинально пригласил всех желающих на празднование 200-летия со дня рождения нашего земляка, выдающегося украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

На своей странице в Фейсбуке мэр разместил интересные фотографии. Николай Нога и главный архитектор Владимир Ефремов предстали в образе писателя. «Шостка. Ранок 7.08.19р. Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Великого Українця Пантелеймона Куліша! Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у святкових заходах з нагоди 200-річчя Пантелеймона Куліша та зробити селфі в історичній фотозоні», – написал городской голова, пишет Шостка.инфо.

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Общество Николай Нога Пантелеймон Кулиш Шостка Юбилей
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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