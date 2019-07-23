Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша

На своей странице в Фейсбуке мэр разместил интересные фотографии. Николай Нога и главный архитектор Владимир Ефремов предстали в образе писателя. «Шостка. Ранок 7.08.19р. Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Великого Українця Пантелеймона Куліша! Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у святкових заходах з нагоди 200-річчя Пантелеймона Куліша та зробити селфі в історичній фотозоні», – написал городской голова, пишет Шостка.инфо.
7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача...
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Сегодня, 2 августа, на сессии городского совета решался вопрос о присоединении Коротченковской территориальной громады....