Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша Городской голова Николай Нога оригинально пригласил всех желающих на празднование 200-летия со дня рождения нашего земляка, выдающегося украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

На своей странице в Фейсбуке мэр разместил интересные фотографии. Николай Нога и главный архитектор Владимир Ефремов предстали в образе писателя. «Шостка. Ранок 7.08.19р. Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Великого Українця Пантелеймона Куліша! Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у святкових заходах з нагоди 200-річчя Пантелеймона Куліша та зробити селфі в історичній фотозоні», – написал городской голова, пишет Шостка.инфо.