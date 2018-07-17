Южные районы Сумщины завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур

С площади 13414 га ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено почти 62,2 тыс. тонн зернового хлеба при урожайности 46,4 ц/га, что на 4,7 ц/га больше прошлогоднего показателя (в прошлом году - 41,7 ц/га). Выше этого показателя получено урожай в 16 хозяйствах района.
Основную продовольственную культуру - озимую пшеницу выращено на 9654 га, намолочено 47,9 тыс. тонн при урожайности 49,6 ц/га (в прошлом году - 44,4 ц/га). Четыре хозяйства вырастили более 60 ц/га, десять хозяйств - более 50 ц/га.
Намолочено озимого ячменя 3,2 тыс. тонн при урожайности 48,5 ц/га, ярового ячменя - 7,2 тыс. тонн при урожайности 38,4 ц/га, гороха - 1,3 тыс. тонн при урожайности 30,9 ц/га.
Кроме того, собран урожай овса - 1832 тонны, яровой пшеницы - 106 тонн, ржи - 196 тонн.
Одновременно с освобождением полей идет основная обработка почвы и подготовка площадей под посев озимых следующего года.
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