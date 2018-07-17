Южные районы Сумщины завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Ахтырского района завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

С площади 13414 га ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено почти 62,2 тыс. тонн зернового хлеба при урожайности 46,4 ц/га, что на 4,7 ц/га больше прошлогоднего показателя (в прошлом году - 41,7 ц/га). Выше этого показателя получено урожай в 16 хозяйствах района.

Основную продовольственную культуру - озимую пшеницу выращено на 9654 га, намолочено 47,9 тыс. тонн при урожайности 49,6 ц/га (в прошлом году - 44,4 ц/га). Четыре хозяйства вырастили более 60 ц/га, десять хозяйств - более 50 ц/га.

Намолочено озимого ячменя 3,2 тыс. тонн при урожайности 48,5 ц/га, ярового ячменя - 7,2 тыс. тонн при урожайности 38,4 ц/га, гороха - 1,3 тыс. тонн при урожайности 30,9 ц/га.

Кроме того, собран урожай овса - 1832 тонны, яровой пшеницы - 106 тонн, ржи - 196 тонн.

Одновременно с освобождением полей идет основная обработка почвы и подготовка площадей под посев озимых следующего года.

По состоянию на 6 августа зяблевая обработка почвы проведена на площади 1119 га, подготовлено почвы под посев озимых культур под урожай 2020 года на площади 2380 га.