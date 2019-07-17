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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Ровенщине повесился 18-летний парень после обвинений в изнасилований девочки с Сумщины (видео)

Школьница с родителями, которая заявила на парня в полицию, срочно сбежала в Сумскую область.

На Ровенщине 18-летний парень наложил на себя руки, потому что девушка после интима обвинила его в изнасиловании, говорится в сюжете ТСН.

Парня нашли повешенным в лесу. Он сбежал туда после того, как 14-летняя девушка с родителями обвинили парня в изнасиловании.

«Ее мать сказала: пусть он 50 тысяч дает – и дело закрыто. Саша просто такой душевный. Он близко к сердцу принял», - говорит родственница Александра Людмила Олейник.

Люди говорят, что девушка с Сумщины гостила у бабушки, накануне пришла в компанию к ребятам, где был и Александр. Школьница будто бы выдавала себя за старшую – что ей 17-18 лет.

Родственники парня говорят, что родители школьницы начали требовать с него деньги, потому что в противном случае обещали посадить за решетку. Поэтому, юноша убежал в лес и повесился. Село взбунтовалось - люди готовы были к самосуду. В конце родители с дочкой вынуждены были уехать.

На месте, где якобы произошло изнасилование, нашли средства контрацепции и бумажки от конфет. Отец Саши убежден, что если бы ее сын тащил девушку силой, то это слышало бы полсела.

«Ее насилуют, а она конфеты ест», - удивляется Сергей Олейник. Однако через несколько дней в село приехали родители школьницы и пошли к правоохранителям.

«Мать девушки обратилась в полицию, это жительница Сумской области, о том, что ее несовершеннолетняя дочь вступила в половые отношения с местным 18-летним парнем без согласия», - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

В полиции начали допросы свидетелей. Именно тогда родители школьницы вроде как предложили родителям парня решить дело за деньги.

«Сказали, что тебя посадят, и он сразу убежал. Ему угрожали очень», - говорит сестра Александра Оксана Пышняк.

От первой попытки повеситься Александра спасла его бабушка, однако парень убежал.

«Он сорвал тот кабель, получается, но с шеи не снял, а так побежал на шее с той веревкой. Забежал, и вчера его нашли», - говорит брат Юрий Олейник.

Парень покончил с собой в лесу – новость потрясла все село, люди взбунтовались.

«Народ поднялся, соседи все сказали, что пойдем туда, к ней, и будем делать самосуд», - говорит жительница села Глинное Нина Пацюкевич.

Бабушка девушки, у которой та гостила, испугалась не на шутку.

«Боюсь на улицу выйти. А что, я знаю, кто что думает», - говорит Анна Рябущиц.

Как только селяне начали говорить про самосуд, дочка с внучкой и зятем срочно уехали домой на Сумщину.

В полиции проводят дополнительные проверки и экспертизу в этом деле. Если окажется, что Александр не насиловал девушку, ее могут привлечь к ответственности за ложные показания. Вероятно, будет рассматриваться следователями и вопрос о доведении до самоубийства.

Право Изнасилование Ровенщина Самоубийство
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