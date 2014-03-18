В Украине заработала новая система маркировок продуктов Теперь информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение.

На этикетках больше не будет «целебного чая» и йогуртов, которые «нормализуют пищеварение».

Как будут маркировать:

- если продукт хранится до трех месяцев, будут указывать только месяц и день (без года);

- если продукт может храниться от 3 до 18 месяцев - укажут месяц и год;

- если продукт хранится от 18 месяцев - только год.

Также теперь будут писать минимальный срок годности, а не максимальный, как раньше. А продукты, которые могут храниться очень долго, будут без срока годности. Масса замороженных продуктов будет указываться без учета льда, а на рыбе и мясе должны указывать, размораживали ли их.