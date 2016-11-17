Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42432

В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы

В телеграм чате «Безпечне місто Суми» сумчанин обратился в полицию относительно того, что его заставляют вносить благотворительные взносы в областной детской больнице.

В полиции пообещали отреагировать.

Скрины выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.

«И снова, как говорят опять двадцать пять.

Печально, очень печально и больно то, что изменения в медицинской сфере на уровне нашего города Сумы остались неизменными.

Люди становятся заложниками  ситуации.

Один из вопросов - официально ли определено то, что пациенты должны платить деньги на непонятные благотворительные взносы?..

Игорь Змысля - простите за беспокойство, и есть объяснение этому?», - обратилась сумчанка к главврачу больницы, депутату Сумского горсовета. Пока он не ответил.

Право Областная детская больница Поборы в больницах
view counter

По тематике

Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома
22.01.2019 15:16

Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверка медицинских учреждений в городе Сумы законности собирания средств с пациентов»....

«Перемога»: в областной детской больнице включили горячую воду
28.12.2018 11:09

«Перемога»: в областной детской больнице включили горячую воду

Накануне Нового года Сумская областная детская клиническая больница получила подарок: в заведении подключили горячую воду, которой здесь не было с...

На рентген-аппарат в областной детской больнице потратили 7 миллионов
29.08.2017 17:23

На рентген-аппарат в областной детской больнице потратили 7 миллионов

Сегодня, 29 августа, в областной детской больнице открыли современный рентгенологический кабинет....

Областная детская больница получила главврача
02.03.2017 10:30

Областная детская больница получила главврача

1 марта коллективу Сумской областной детской больницы представили нового руководителя....

17.11.2016 08:27

В Сумах представили нового главврача областной детской больницы

16 ноября коллективу областной детской больницы представили нового руководителя, пока и.о....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу
Сегодня 13:08
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 12:45
В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы
Сегодня 12:42
Сумские копы задержали неадеквата с ножом
Сегодня 12:26
Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)
Сегодня 12:20
На Ровенщине повесился 18-летний парень после обвинений в изнасилований девочки с Сумщины (видео)
Сегодня 12:16
Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша
Сегодня 11:59
Сумские велосипедисты получили сертификаты о сдаче ПДД
Сегодня 11:43
В Сумах на градсовете утвердили проект застройки «Эспланады» (видео)
Сегодня 11:39
На Сумщине пьянка закончилась поножовщиной
Сегодня 11:28
Под Сумами горел гараж
Сегодня 11:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.