В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы

В полиции пообещали отреагировать.
Скрины выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.
«И снова, как говорят опять двадцать пять.
Печально, очень печально и больно то, что изменения в медицинской сфере на уровне нашего города Сумы остались неизменными.
Люди становятся заложниками ситуации.
Один из вопросов - официально ли определено то, что пациенты должны платить деньги на непонятные благотворительные взносы?..
Игорь Змысля - простите за беспокойство, и есть объяснение этому?», - обратилась сумчанка к главврачу больницы, депутату Сумского горсовета. Пока он не ответил.
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