В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы В телеграм чате «Безпечне місто Суми» сумчанин обратился в полицию относительно того, что его заставляют вносить благотворительные взносы в областной детской больнице.

В полиции пообещали отреагировать.

Скрины выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.

«И снова, как говорят опять двадцать пять.

Печально, очень печально и больно то, что изменения в медицинской сфере на уровне нашего города Сумы остались неизменными.

Люди становятся заложниками ситуации.

Один из вопросов - официально ли определено то, что пациенты должны платить деньги на непонятные благотворительные взносы?..

Игорь Змысля - простите за беспокойство, и есть объяснение этому?», - обратилась сумчанка к главврачу больницы, депутату Сумского горсовета. Пока он не ответил.