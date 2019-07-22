Кому в Сумах сегодня отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 августа.

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Белопольское шоссе, 51 сегодня, 7 августа, прекращено водоснабжение домов №№ 23, 33, 41, 43, 47, 49, 51 по ул. Белопольское шоссе. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.