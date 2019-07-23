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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08323

На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу

7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача Пантелеймона Куліша відбулось відкриття пам'ятника славетному земляку.

Фото Володимира Садівничого

Пам'ятник Кулішу - це ростова скульптура. Прообразом стала постать молодого Пантелеймона з Псалтирем в руках. Скульптуру встановили в центрі смт. Вороніж Шосткинського району. Там видатний український діяч народився. Дивиться скульптура молодого Куліша на так звану Кулішівку - район селища, де свого часу знаходилося родинне гніздо Кулішів. 

Заходи з нагоди 200-річчя Куліша триматимуть протягом усього дня. Зокрема, в Шостці проходить наукова конференція за участі сумський, київських науковців. А на хуторі Гуковому відбуватимутьсяв Кулішеві читання. 

Общество Воронеж Памятник Кулишу Пантелеймон Кулиш Шосткинский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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