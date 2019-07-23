На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу

Пам'ятник Кулішу - це ростова скульптура. Прообразом стала постать молодого Пантелеймона з Псалтирем в руках. Скульптуру встановили в центрі смт. Вороніж Шосткинського району. Там видатний український діяч народився. Дивиться скульптура молодого Куліша на так звану Кулішівку - район селища, де свого часу знаходилося родинне гніздо Кулішів.
Заходи з нагоди 200-річчя Куліша триматимуть протягом усього дня. Зокрема, в Шостці проходить наукова конференція за участі сумський, київських науковців. А на хуторі Гуковому відбуватимутьсяв Кулішеві читання.
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