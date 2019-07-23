На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу 7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача Пантелеймона Куліша відбулось відкриття пам'ятника славетному земляку.

Пам'ятник Кулішу - це ростова скульптура. Прообразом стала постать молодого Пантелеймона з Псалтирем в руках. Скульптуру встановили в центрі смт. Вороніж Шосткинського району. Там видатний український діяч народився. Дивиться скульптура молодого Куліша на так звану Кулішівку - район селища, де свого часу знаходилося родинне гніздо Кулішів.

Заходи з нагоди 200-річчя Куліша триматимуть протягом усього дня. Зокрема, в Шостці проходить наукова конференція за участі сумський, київських науковців. А на хуторі Гуковому відбуватимутьсяв Кулішеві читання.