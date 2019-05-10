Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу Інтернет-пошуковик Google сьогодні оформлений на честь 200-річчя від дня народження уродженця Сумщини, українського письменника Пантелеймона Куліша.

На стартовій сторінці пошуковика сьогодні зображений український козак на коні і з прапором в руці, полотно якого утворює слово Google, пише Цензор.нет.

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він відомий світу як український прозаїк, поет, дослідник фольклору та історії, літературний критик, редактор, перекладач.

Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі – «Чорна рада» та першої фонетичної української абетки.

Також Куліш здійснив перший повний переклад Біблії на українську мову.

Він був прихильником українофільського течії, активно співпрацював з українським журналом «Основа» та був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.

Його історичний роман «Чорна рада» описує період Руїни в українській історії. Інша його найважливіша праця – «Історія возз'єднання Русі».

Сьогодні На батьківщині письменника у Вороніжі Шосткинського району відкрили пам’ятник.