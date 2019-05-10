Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу

На стартовій сторінці пошуковика сьогодні зображений український козак на коні і з прапором в руці, полотно якого утворює слово Google, пише Цензор.нет.
Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він відомий світу як український прозаїк, поет, дослідник фольклору та історії, літературний критик, редактор, перекладач.
Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі – «Чорна рада» та першої фонетичної української абетки.
Також Куліш здійснив перший повний переклад Біблії на українську мову.
Він був прихильником українофільського течії, активно співпрацював з українським журналом «Основа» та був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.
Його історичний роман «Чорна рада» описує період Руїни в українській історії. Інша його найважливіша праця – «Історія возз'єднання Русі».
Сьогодні На батьківщині письменника у Вороніжі Шосткинського району відкрили пам’ятник.
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Городской голова Николай Нога оригинально пригласил всех желающих на празднование 200-летия со дня рождения нашего земляка, выдающегося украинского писателя Пантелеймона...
7 серпня у Вороніжі Шосткинського району відбудеться святкуванні 200-ї річниці від Дня народження нашого славетного земляка, видатного письменника Пантелеймона Куліша....
В этом году исполняется 200 лет со Дня рождения нашего земляка, великого писателя, историка, этнографа, переводчика, редактора, литературного критика, издателя...
Шосткинська міська рада запрошує взяти участь у відкритому конкурсі до 200-річчя з дня народження Пантелеймона куліша...